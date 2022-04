Chasse aux œufs de Pâques Caillac Caillac Catégories d’évènement: Caillac

Lot

Chasse aux œufs de Pâques Caillac, 17 avril 2022, Caillac. Chasse aux œufs de Pâques Caillac

2022-04-17 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-17 14:00:00 14:00:00

Caillac Lot Caillac Chasse aux œufs à 10h30,

Dégustation de 3 vins à 11h30,

Vente au verre et à la bouteille,

Jeux, animations et surprises pour les enfants, de 10h à 14h. +33 5 65 20 07 42 ©oeufs de pâques_pixabay

Caillac

dernière mise à jour : 2022-04-04 par OT Cahors – Vallée du Lot

Détails Catégories d’évènement: Caillac, Lot Autres Lieu Caillac Adresse Ville Caillac lieuville Caillac Departement Lot

Caillac Caillac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caillac/

Chasse aux œufs de Pâques Caillac 2022-04-17 was last modified: by Chasse aux œufs de Pâques Caillac Caillac 17 avril 2022 Caillac Lot

Caillac Lot