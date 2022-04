Chasse aux oeufs de Pâques Caen, 17 avril 2022, Caen.

Chasse aux oeufs de Pâques Caen

2022-04-17 10:30:00 10:30:00 – 2022-04-17 11:30:00 11:30:00

Caen Calvados

Le Verger de Roncheville organise sa traditionnelle chasse aux oeufs de Paques le dimanche 17 avril !

Vous disposez de deux créneaux pour vous inscrire :10h30 et 11h30.

Les inscriptions se font via la page facebook du verger ou au 06 84 77 82 83;

A vos marques, Prêts pour trouver votre trésor sous les pommiers ? Partez direction le verger !.

Plus d’informations sur le site du Verger de Roncheville.

Caen

dernière mise à jour : 2022-04-04 par