CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES BY CITIZENKID Toulouse

Toulouse

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES BY CITIZENKID Square du Général Charles de Gaulle DONJON DU CAPITOLE Toulouse

2022-04-17 10:00:00 – 2022-04-17 16:30:00

Toulouse Haute-Garonne Back to the future with… Jean-Michel Millefeuille ! Le facétieux pâtissier Jean-Michel Millefeuille revient dans de nouvelles aventures ! En parcourant le grimoire de sa grand-mère Ernestine, il est projeté dans le passé. Le petit garçon de 9 ans qu’il était devra retrouver la bonne formule magique pour revenir dans le présent… Avec l’aide des enfants bien évidemment ! Pour changer de la chasse aux œufs classique, CitizenKid plonge encore une fois les familles dans une histoire unique et les invite à découvrir le patrimoine de leur ville en s’amusant. Le jeu de piste en plein air entraîne petits et grands dans un quartier ou un parc à la recherche d’indices. Deux parcours sont proposés : un pour les enfants de 4 à 6 ans et un pour les 7 à 12 ans.

Énigmes, observation, logique… De quoi passer un moment amusant en famille le week-end de Pâques avec, à la clé, des chocolats bien sûr ! Une sortie plein air et solidaire, en soutien à l’Association Petits Princes. Une séance toutes les 15 minutes.

Réservation obligatoire. 5 enfants maximum par séance. CitizenKid est de retour avec la plus grande chasse aux œufs de Pâques de France !

