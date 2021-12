Bonnemazon Bonnemazon Bonnemazon, Hautes-Pyrénées Chasse aux Oeufs de Pâques Bonnemazon Bonnemazon Catégories d’évènement: Bonnemazon

Bonnemazon Hautes-Pyrénées Avis de recherche : plus de 400 œufs ont été perdus dans les jardins de l’abbaye… récompenses chocolatées ! Pensez à prendre vos paniers ! De grands jeux historiques seront proposés également à l’extérieur. abbaye.escaladieu@ha-py.fr +33 5 31 74 39 50 https://www.abbaye-escaladieu.com/ à l’abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon

