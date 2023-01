CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES AUX JARDINS DES RENAUDIES Colombiers-du-Plessis Colombiers-du-Plessis Colombiers-du-Plessis Catégories d’Évènement: Colombiers-du-Plessis

Mayenne Colombiers-du-Plessis 4 EUR Les enfants de moins de 12 ans sont invités à rechercher des images dans le Jardin. Afin que cela soit équitable, tous recevront leur sachet de chocolat. Les Jardins des Renaudies rouvrent leurs portes ce week-end de Pâques. contact@jardinsdesrenaudies.fr +33 2 43 08 02 08 http://www.jardinsdesrenaudies.fr/ Les Mézerais Les Jardins des Renaudies Colombiers-du-Plessis

