Chasse aux oeufs de Pâques au zoo Amiens

Somme

Chasse aux oeufs de Pâques au zoo Amiens

2022-04-16 10:00:00 – 2022-04-18 17:00:00

Amiens Somme

En 2022 le jeu de Pâques du Zoo d'Amiens fait son grand retour ! Cette année, on vous plonge dans la peau d'un matelot. Des épreuves vous seront proposées pour intégrer notre équipage et partir ensemble protéger les océans . Votre récompense ? des petits poissons tout frais confectionnés par un célèbre chocolatier amiénois. Le jeu sera accessible pour tous les âges, avec l'aide d'un adulte pour les moins de 5 ans. Il se joue sans réservation, et reste inclus dans le tarif d'entrée du zoo.

zoo@amiens-metropole.com +33 3 22 69 61 07 https://www.zoo-amiens.fr/

Amiens

