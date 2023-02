Chasse aux oeufs de Pâques au Staedly Rœschwoog Rœschwoog Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Rœschwoog

Chasse aux oeufs de Pâques au Staedly, 16 avril 2023, Rœschwoog Rœschwoog. Chasse aux oeufs de Pâques au Staedly 30 rue de l’Étang Rœschwoog Bas-Rhin

2023-04-16 11:00:00 – 2023-04-16 Rœschwoog

Bas-Rhin Rœschwoog Rendez-vous pour tout le monde à 10h au camping avec votre panier. Inscription obligatoire, places limitées. Tarif : gratuit. Âge : de 2 à 12 ans. Les enfants doivent être accompagnés par un adulte. Ouvert à tous. +33 3 88 86 42 18 Rœschwoog

