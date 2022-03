CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES AU PRIEURE ST MICHEL DE GRANDMONT Saint-Privat Saint-Privat Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Privat Hérault Saint-Privat 7 7 EUR Chasse aux oeufs de Pâques dans le Parc du Prieuré Saint Michel de Grandmont ! Et si vous profitiez de la visite du Prieuré pour faire une chasse aux œufs en famille dans le parc du domaine?

Les enfants, regardez bien de chaque côté du sentier balisé! Ramassez 4 pommes de pin de couleur différentes, et rendez-vous à l’accueil pour les échanger contre 4 bons œufs en chocolat! Bonus : Soyez vigilants! A 11h00 et 15h00, la pomme de pin dorée vous permettra de gagner l’œuf d’or! Et si vous profitiez de la visite du Prieuré pour faire une chasse aux œufs en famille dans le parc du domaine?

Les enfants, regardez bien de chaque côté du sentier balisé! Ramassez 4 pommes de pin de couleur différentes, et rendez-vous à l’accueil pour les échanger contre 4 bons œufs en chocolat!

