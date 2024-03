Chasse aux oeufs de Pâques au Parc zoologique de Paris Parc Zoologique de Paris Paris, samedi 30 mars 2024.

Du samedi 30 mars 2024 au lundi 01 avril 2024 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 2 ans. payant

Venez profiter d’activités pour toute la famille pour Pâques le samedi 30 et le dimanche 31 mars ainsi que le lundii 1er avril au Parc zoologique de Paris.

Pour les enfants de 2 à 12 ans

De 10 h à 10 h 30.

Sur un temps imparti, les enfants devront trouver des œufs de la même couleur pour gagner un sachet d’œufs en chocolat !

Gratuit sur réservation en ligne uniquement (1 réservation par enfant en plus du billet d’entrée).

Le nombre de places est limité.

Un stand de maquillage

De 11 h à 17 h.

Tout au long de la journée, les maquilleuses de l’école professionnelle SLA Academy viendront transformer les enfants en animaux de leur choix.

Activité gratuite, dans le cadre de la visite, à partir de 3 ans.

Dernier accès à 16 h selon affluence.

Un jeu de Pâques

En continu toute la journée.

Tentez de gagner un œuf Lenôtre de 500 grammes, en participant à notre jeu de pâques. Munissez-vous au point information situé à l’entrée du zoo d’un bulletin de participation, et trouvez les œufs cachés sur le parc (le bulletin contient quelques indices !). Reportez les lettres que vous verrez sur ceux-ci et reconstituez le mot mystère. N’oubliez pas de déposer votre bulletin dans l’urne en fin de visite, et bonne chance à tous !

Activité gratuite, dans le cadre de la visite, à partir de 6 ans.

Règlement du « Jeu de Pâques »

Des activités pour les 4-11 ans

De 10 h à 17 h – Séances toutes les 30 minutes.

Place aux créations réalisées par des petites mains ! Guidés par des animatrices, les enfants concocteront de petites figurines et souvenirs à ramener à la maison.

Gratuit sur réservation en ligne uniquement (1 réservation par enfant en plus du billet d’entrée).

Un stand spécial « MISSION CONSERVATION »

De 11 h à 17 h.

Venez à la rencontre de notre équipe lors de ces journées, et participez à des activités et jeux autour des espèces menacées.

Et bien sûr, des animations et nourrissages commentés toute la journée, retrouvez le planning sur place.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux et vous souhaitons à tous de joyeuses Pâques !

Parc Zoologique de Paris Avenue Daumesnil 75012

Contact : https://www.parczoologiquedeparis.fr/fr/agenda/paques-au-zoo-3556 https://www.parczoologiquedeparis.fr/fr/agenda/paques-au-zoo-3556

MNHN Paques au Parc Zoologique de Paris