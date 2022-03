Chasse aux oeufs de Pâques au musée Creil Creil Catégories d’évènement: Creil

Creil Oise 0 0 Le musée Gallé-Juillet propose un atelier créatif, suivi d’une chasse aux œufs dans les jardins et la serre du musée ! Pour les familles (à partir de 6 ans)

Durée : 1h30

Gratuit (vacances scolaire!)

musee@mairie-creil.fr +33 3 44 29 51 50

Durée : 1h30

Gratuit (vacances scolaire!)

Musée Gallé-Juillet

Creil

