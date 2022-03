Chasse aux oeufs de Pâques au milieu des animaux de la ferme Brantôme en Périgord Brantôme en Périgord Catégories d’évènement: Brantôme en Périgord

Dordogne

Chasse aux oeufs de Pâques au milieu des animaux de la ferme Brantôme en Périgord, 18 avril 2022, Brantôme en Périgord. Chasse aux oeufs de Pâques au milieu des animaux de la ferme Brantôme en Périgord

2022-04-18 10:00:00 – 2022-04-18 16:00:00

Brantôme en Périgord Dordogne Brantôme en Périgord Chasse aux oeufs de Pâques au milieu des animaux de la ferme.

Tarif : 6€ par personne.

Espace pique-nique.

Espace ludique éco/jeux.

Brantôme en Périgord

dernière mise à jour : 2022-03-16 par

