Chasse aux oeufs de Pâques au Château de Castres Castres-Gironde, 16 avril 2022

Chasse aux oeufs de Pâques au Château de Castres Route de Pomarède Château de Castres Castres-Gironde

2022-04-16 14:00:00 – 2022-04-16 Route de Pomarède Château de Castres

Castres-Gironde Gironde

Chasse aux oeufs pour les plus petits et dégustation de vin pour les plus grands.

Dégustation de vin en appellation Graves et Pessac-Léognan, vin rouge, vins blanc et vin rosé.

+33 6 89 19 79 93

Route de Pomarède Château de Castres Castres-Gironde

