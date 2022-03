Chasse aux oeufs de Pâques Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Les enfants (3 à 16 ans) chercherons des œufs dans le parc pour remplir une jar géante. Dès que la jar est complète, chaque participant se verra offrir un œuf en chocolat garni. Après la chasse aux oeufs le Mas d’Entremont vous propose un buffet de gouter (gâteaux, fruits, boissons fraiches et boissons chaudes à volonté).

Pour agrémenter ce buffet, profitez des jeux en bois en libre service : jeux d'équilibre, jeux de réflexion, jeux de reflexe…

