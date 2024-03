Chasse aux oeufs de pâques à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Stade municipal Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, dimanche 31 mars 2024.

Chasse aux oeufs de pâques à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Stade municipal Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Des éclats de rire ! Du chocolat ! Des éclats de rire !

Le ROC et le Comité des fêtes vous préparent une journée hyper conviviale autour de jeux, d’un brasera, buvette et tombola.

Jeux gonflables, foot golf, tennis ballon.

Brasero à partir de 12h30.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 13:30:00

fin : 2024-03-31

Stade municipal Allée des sports

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

