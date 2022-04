Chasse aux Oeufs de Pâques à Cap Nature Pradines Pradines Catégories d’évènement: Lot

Chasse aux Oeufs de Pâques à Cap Nature Chemin de l'Ile CAP NATURE Pradines

2022-04-16 – 2022-04-18

Pradines Lot Les inscriptions sont ouvertes, contactez-nous pour plus d’informations. La traditionnelle chasse aux oeufs de Pâques se déroulera les 16, 17 et 18 avril pour le parc de Pradines ! +33 5 65 22 25 12 Les inscriptions sont ouvertes, contactez-nous pour plus d’informations. ©oeufs de pâques_pixabay

