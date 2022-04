Chasse aux œufs de Pâques à Bercy Village Bercy Village Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Chasse aux œufs de Pâques à Bercy Village Bercy Village, 17 avril 2022, Paris. Le dimanche 17 avril 2022

de 11h00 à 18h00

. gratuit

Cette année, Bercy Village fête Pâques avec une chasse aux œufs, dimanche 17 avril 2022. La mission des enfants, retrouver 10 œufs disséminées dans le village pour gagner de délicieux lapins chocolatés. Et c’est gratuit ! Aidez-nous à retrouver les œufs de Pâques ! Dimanche 17 avril de 11h à 18h De jolis œufs colorés se sont cachés dans les vitrines des boutiques de Bercy Village et nous avons besoin d’aide pour les retrouver ! Les enfants devront retrouver les 10 œufs dissimulés et indiquer leurs emplacements sur un jeu digital spécialement conçu pour l’occasion. En récompense, les enfants recevront de délicieux lapins en chocolat de la nouvelle boutique chocolat Lindt Bar de Bercy Village. La mascotte Lapin-Calin sera présente sur cette journée pour faire le plein de câlins aux enfants, se faire prendre en photos avec eux et les accompagner dans leur chasse aux œufs ! Les règles du jeu de Pâques : Les participants pourront accéder à la plateforme de jeu en scannant un QR code à l’espace accueil situé Cour Saint-Emilion. Smartphone en main, les enfants et leurs parents partent à la recherche des 10 oeufs dissimulées sur les vitrines des boutiques. Les participants reviennent ensuite à l’espace accueil où ils se verront offrir une surprise en chocolat Lindt sur présentation de leur smartphone avec l’écran de jeu gagnant. Les informations pratiques :

1- Animation gratuite.

2- Jeu accessible de 11H à 18H. Se présenter à la tente d’accueil située devant la FNAC à l’heure de votre choix. Remise des livrets de jeu en continu sur la journée. Durée du jeu approximative : 30 minutes.

3- Jeu réservé aux enfants de 4 à 10 ans, accompagné d’un adulte. Les groupes constitués de plus de 5 enfants ne sont pas acceptés.

4- Retrait d’un livret de jeu papier possible pour les personnes non équipées de smartphones.

5- Dans la limite des places disponibles (maximum : 1 000 participants/jour). Aucune pré-inscription par e-mail ou par téléphone. Bercy Village 28 rue François Truffaut 75012 Paris Contact : https://www.bercyvillage.com/actualites/chasse-aux-oeufs

©DR

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bercy Village Adresse 28 rue François Truffaut Ville Paris lieuville Bercy Village Paris Departement Paris

Bercy Village Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Chasse aux œufs de Pâques à Bercy Village Bercy Village 2022-04-17 was last modified: by Chasse aux œufs de Pâques à Bercy Village Bercy Village Bercy Village 17 avril 2022 Bercy Village Paris Paris

Paris Paris