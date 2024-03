CHASSE AUX ŒUFS DE PACQUES La Bernerie-en-Retz, lundi 1 avril 2024.

CHASSE AUX ŒUFS DE PACQUES La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Inscrivez vos enfants à une chasse aux oeufs ludique au Domaine de la Gressière !

Dans quelques jours, c’est Pâques et au Domaine de la Gressière, on se prépare pour une chasse aux œufs épique le lundi 1ER Avril !

Notre parc sera le théâtre de cette quête ludique où petits et grands pourront s’amuser ensemble.

Nous vous donnons rendez-vous à 10h00 devant la réception du château pour former les équipes de petits détectives en herbe. Nous formerons des équipes de 5 enfants. Les équipes partirons ensuite à l’assaut du parc et de ses secrets.

Cette chasse est 100% gagnant car tous les enfants repartirons avec des chocolats. De plus, chaque membre de l’équipe qui aura relevé le plus de défis et le plus rapidement remportera un brunch enfant !

Préparez vos paniers, aiguisez votre flair, et partez à l’aventure pour résoudre les énigmes et relever les défis afin de retrouver les chocolats dérobés par le voleur !

Les parents pourront, observer leurs enfants depuis notre buvette installée dans le parc ! Vous y retrouverez des softs, du café ainsi que des gâteaux et des gaufres « FAIT MAISON ».

Inscriptions obligatoires, places limitées, réservations

Découvrez ici tous les événements de La Bernerie en Retz. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 10:00:00

fin : 2024-04-01

Domaine de la Gressière

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@domaine-de-la-gressiere.com

L’événement CHASSE AUX ŒUFS DE PACQUES La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2024-03-20 par eSPRIT Pays de la Loire