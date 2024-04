CHASSE AUX OEUFS DE L’APE LARRA AU CHÂTEAU DE LARRA Larra, samedi 13 avril 2024.

Cette année, une nouveauté accompagnera la 4ème édition de la chasse aux œufs de l’APE Larra !

Des œufs en bois, décorés par les enfants du village, seront dispersés dans les jardins du Château de Larra. Tout ceci est possible grâce à l’accueil chaleureux que le Baron et la Baronne Jean De Carrière ont offert à l’idée des dirigeants de l’association. Alors, amoureux des beaux monuments et de divertissements en plein air, venez nous retrouver !

Comment se déroule cette chasse ?

Venez, munis de votre panier, déambuler dans les allées à la recherche des œufs décorés, ouvrez l’œil des œufs d’or sont dissimulés, …

A la fin de votre parcours, rendez-vous auprès des bénévoles, pour échanger vos œufs contre les traditionnels chocolats. Vous pourrez prolonger ce moment par un agréable goûter, grâce à un stand gourmand ! .

