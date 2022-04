Chasse aux oeufs de la Poule Blanche Villenave, 17 avril 2022, Villenave.

Chasse aux oeufs de la Poule Blanche NisabaLand 1943 Route de la Bastide Villenave

2022-04-17 – 2022-04-18 NisabaLand 1943 Route de la Bastide

Villenave Landes Villenave

EUR 10 Tout le monde a entendu parler de la Poule aux œufs d’or. Mais qui connaît l’histoire, bien landaise, de la Poule Blanche* ?

C’est une poule magique qui couvait des œufs d’or, mais seulement durant la nuit de la Saint Jean. On disait qu’elle apportait la fortune.

Nous ne sommes pas encore à la Saint-Jean, mais à Pâques et je vais vous révéler un secret : la Poule Blanche doit passer par Villenave et a prévu de cacher des œufs, non pas d’or, mais tout en chocolat !

Alors, avis aux gourmand.e.s : si vous parvenez à trouver les indices et résoudre vaillamment les énigmes posées par la Poule Blanche, vous repartirez avec un petit trésor qui réjouira vos papilles.

Venez participer Dimanche 17 ou Lundi 18 à la chasse aux œufs de la Poule Blanche !!

+33 6 07 71 39 31

nisabaland

NisabaLand 1943 Route de la Bastide Villenave

dernière mise à jour : 2022-04-04 par