Chasse aux oeufs de la mine Gréasque, 16 avril 2022, Gréasque.

Chasse aux oeufs de la mine Musée de la Mine / Puits Hély d’Oissel Montée de l’Ancien traînage Gréasque

2022-04-16 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-16 16:00:00 16:00:00 Musée de la Mine / Puits Hély d’Oissel Montée de l’Ancien traînage

Gréasque Bouches-du-Rhône Gréasque Bouches-du-Rhône

4 4 Samedi 16 avril, le musée de la mine de Gréasque vous invite à fêter pâques sur le thème de la mine avec deux animations, sur inscription, spécialement imaginées pour les enfants de 5 à 10 ans. Vous pourrez ainsi venir soit le matin, soit l’après-midi, pour profiter de ces activités, et découvrir le musée par la même occasion.



Chasse aux œufs et carte au trésor

Partez à la recherche des « œufs de la mine » à l’aide d’une carte au trésor et parcourez divers lieux surprenants liés au travail des mineurs. En extérieur ou en intérieur, en fonction de la météo.

De nombreuses surprises au menu pour cette nouvelle édition !



Décoration des œufs

Un atelier décoration d’œufs aura lieu par la suite pour que chacun reparte avec un souvenir de ce jour si spécial. A chacun d’imaginer des œufs « spécial mine », noir charbon, ou bien plus traditionnels, et peints de couleurs variées.



Et pour clôturer la demi-journée, à chaque fois, une mini-visite pour expliquer le travail des enfants à la mine, suivi d’une petite collation.



Attention, ces animations ne se font qu’une fois par an : ne les ratez pas !! C’est l’occasion idéale pour découvrir, ou redécouvrir, le musée tout en s’amusant.



SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT



Places limitées à 18 enfants / demi-journée

Soit 36 enfants maximum sur la journée



Attention : Pas de visites guidées possibles ce jour-là !!

contact@museeminegreasque.fr +33 4 42 69 77 00 https://museeminegreasque.fr/

Musée de la Mine / Puits Hély d’Oissel Montée de l’Ancien traînage Gréasque

