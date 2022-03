Chasse aux oeufs de La Baule Parc des Dryades 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

Grande chasse aux œufs de La Baule ———————————- La Ville de La Baule convie les petits gourmands, à une grande chasse aux œufs, le matin du lundi de Pâques. Réservée aux enfants de moins de 10 ans, cette chasse aux œufs, gratuite, se déroulera **lundi 18 avril 2022**, à partir de 10h, dans le magnifique Parc des Dryades. C’est l’occasion de faire une sortie festive en famille ! **35 000 fritures au chocolat** seront distribuées aux enfants. Un tirage au sort désignera les gagnants de **3 créations originales,** issues de la collection de Pâques, d’artisans chocolatiers baulois. **Des animations :** spectacle et échassiers en déambulation, sculptures sur ballons, tattoos paillettes, atelier maquillage, borne photo souvenir… égaieront cette matinée pascale. ### Règles du jeu **La chasse aux œufs est réservée aux enfants de moins de 10 ans.** Pour un partage équitable entre les enfants, des jetons biodégradables sont répartis dans 3 zones de recherche (en fonction des âges des enfants) : * Un espace pour les enfants d’un à quatre ans, accompagnés d’un adulte, * Un espace pour les cinq à sept ans, * Un espace pour les huit à dix ans. Les jetons sont échangés contre des chocolats : **10 JETONS MAXIMUM PAR ENFANT = 10 CHOCOLATS. ** Un numéro de tombola est inséré dans chaque paquet de chocolats. Un TIRAGE AU SORT organisé vers 12h désignera les 3 gagnants (un par zone) d’une création issue de la collection de Pâques d’artisans chocolatiers baulois (le lot sera remis en jeu si le détenteur du ticket gagnant est absent). ### Conseils * La chasse aux œufs débute à 10h. Les portes du parc ouvriront à 9h30. Afin de fluidifier le flux à l’entrée principale, étalez votre arrivée de 9h30 à 11h. Pas de panique, il y a suffisamment d’œufs. * Prévoyez une tenue adaptée pour votre enfant ainsi qu’un petit panier pour la collecte des jetons. * L’entrée et la sortie de zone étant distantes, veillez à récupérer votre enfant en sortie de zone. * Cette année, le numéro de tombola est inséré dans le sachet de chocolats. Bien le conserver pour le tirage au sort. * Respectez le travail du service des Espaces verts de la ville de La Baule pour l’aménagement et l’entretien du Parc des Dryades. Enfin un grand merci aux bénévoles qui accueilleront vos enfants. **Bonne chasse aux œufs à tous les enfants !**

