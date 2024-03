Chasse aux oeufs de grenouilles ! à Marbois Mairie Marbois, mercredi 6 mars 2024.

Chasse aux oeufs de grenouilles ! à Marbois Mairie Marbois Eure

Chasse aux œufs de grenouilles pour découvrir la biodiversité des mares et zones humides du sud de l’Eure.

Des ilots de fraicheur et de biodiversité à découvrir et à préserver, pontes de grenouilles, tritons, crapauds…

Dates

– Le 06/03/2024 de 10h à 11h30 Mare Sauve qui peut (route de Bémécourt), à Breteuil

– Le 06/03/2024 de 14h à 16h Circuit les mares de Marbois , départ Mairie (Le Chesne)

-Le 08/03/2024 de 10h à 11h30 Balade autour des mares, départ Parking ENS rue du Fourneau à Condé-sur-Iton

-Le 08/03/2024 de 14h à 16h Zones humides de Chambray, Château de Chambray

Tout public.

Gratuit.

Prévoir des bottes.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 14:00:00

fin : 2024-03-06 16:00:00

Mairie Le Chesne

Marbois 27160 Eure Normandie

