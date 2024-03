Chasse aux oeufs rue Saint-Vincent Dax, samedi 30 mars 2024.

Chasse aux oeufs rue Saint-Vincent Dax Landes

Part à la chasse aux autocollants, collés dans tout le centre-ville. Rapporte-le à l’adresse indiquée et découvre ta surprise.

Limitée à un enfant de -12 ans.

Part à la chasse aux autocollants, collés dans tout le centre-ville. Rapporte-le à l’adresse indiquée et découvre ta surprise.

Limitée à un enfant de -12 ans.

Organisée par Un Bain au Chocolat et les Frères Pastis, avec la participation de Seri Pub et Comme autrefois dans les Landes. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 08:00:00

fin : 2024-03-30 19:00:00

rue Saint-Vincent Dans la ville

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine commercial@unbainauchocolat.com

L’événement Chasse aux oeufs Dax a été mis à jour le 2024-03-25 par OT Grand Dax