Chasse aux œufs dans les vignes d’Albé, 28 mars 2021-28 mars 2021, Albé.

Chasse aux œufs dans les vignes d’Albé 2021-03-28 – 2021-03-28

Albé 67220 Albé

EUR Pendant sa tournée de Pâques, le lapin a trébuché sur des morceaux de Schiste dans le vignoble Albégeois. Des œufs sont tombés de sa hotte. Peux-tu l’aider à les retrouver ?

A l’occasion des fêtes de Pâques, le domaine Thomas K, vous propose une grande chasse aux œufs dans le vignoble d’Albé. Petits et grands, venez découvrir les hauteurs de ce beau vignoble en passant un moment convivial et amusant.

Deux parcours ludiques et éducatifs vous seront proposés :

– « Le sentier des mini croqueurs de chocolat » d’une durée de 35min, accessible en poussette 4X4 ;

– « Le sentier des géants mangeurs de chocolat » d’une durée de 1h30, accessible uniquement en porte bébé.

A votre retour au domaine, l’ami, Lapi’Thom récompensera les plus petits.

+33 6 79 43 00 66

