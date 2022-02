Chasse aux œufs dans les prés de la Sienne Quettreville-sur-Sienne Quettreville-sur-Sienne Catégories d’évènement: Manche

2022-04-16 15:00:00 – 2022-04-16 16:30:00

En compagnie de l'association AVRIL, venez découvrir les habitants des prés humides de la Sienne par un chasse aux œufs familiale. Humidité garantie ! Prévoir bottes et une tenue bien chaude. Valorisation des Espaces Naturels Sensibles. Réservation obligatoire.

