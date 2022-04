Chasse aux œufs dans les Jardins des Champs-Elysées Jardin des Champs Elysées Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Chasse aux œufs dans les Jardins des Champs-Elysées Jardin des Champs Elysées, 13 avril 2022, Paris. Le mercredi 13 avril 2022

de 15h00 à 17h30

. gratuit

Le Comité du Faubourg Saint-Honoré organise sa chasse aux œufs de Pâques gratuite le mercredi 13 avril 2022 au sein du Jardin des Champs-Elysées. En partenariat avec la célèbre Maison Ladurée et sur le thème de la ferme. Les inscriptions pour la Chasse aux œufs pour Pâques le Mercredi 13 avril de 15h00 à 17h30 dans les jardins des Champs-Elysées sont ouvertes ! Merci de nous indiquer :

• Prénom + nom de l’enfant

• Age de l’enfant (Enfants âgés entre 3 et 10 ans seulement)

• Nom et prénom de l’accompagnant

• Numéro de téléphone de l’accompagnant A l’adresse : paques2022@gmail.com Deux enfants maximum par inscription.

Aucune inscription ne sera prise en charge sans ces informations complètes.

Le nombre de places est limité. Et pour votre plus grand bonheur, notre partenaire cette année est @maisonladuree Les enfants se rendront sur le terrain par groupes pendant une trentaine de minutes. Les accompagnants sont interdits sur le terrain. Les enfants peuvent venir avec le nombre d’accompagnants qu’ils souhaitent (ces derniers resteront à l’extérieur des barrières). Jardin des Champs Elysées 10, avenue des Champs-Elysées 75008 Paris Contact : https://www.facebook.com/comitefaubourgsainthonore/ paques2022@gmail.com

©Henri Garat/Ville de Paris

