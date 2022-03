Chasse aux oeufs dans le parc du château d’Arcelot Arceau Arceau Catégories d’évènement: Arceau

Côte-d'Or

Chasse aux oeufs dans le parc du château d’Arcelot Arceau, 18 avril 2022, Arceau. Chasse aux oeufs dans le parc du château d’Arcelot Château d’Arcelot 2 Rue de Champs Rose Arceau

2022-04-18 – 2022-04-18 Château d’Arcelot 2 Rue de Champs Rose

Arceau Côte-d’Or Arceau 7 EUR Profitez de la journée pour vous promener dans le parc du château d’Arcelot en visite libre.

Durant votre découverte du parc vous devrez partir à la recherche des nids cachés dans le domaine. Un livret de jeux sera remis aux enfants pour apprendre en s’amusant !

Les plus grands pourront découvrir le patrimoine du parc de Jean-Marie Morel grâce aux panneaux explicatifs parsemés dans le parc qui retrace l’histoire du domaine.

Nous vous proposons deux espaces de chasses aux œufs adaptées en fonction de l’âge des enfants. A la fin de leur chasse les enfants recevront un sachet de chocolat. Sur réservation : www.arcelot.com https://www.arcelot.com/2022/03/16/chasse-aux-oeufs-de-paques-18-avril-2022/ Profitez de la journée pour vous promener dans le parc du château d’Arcelot en visite libre.

Durant votre découverte du parc vous devrez partir à la recherche des nids cachés dans le domaine. Un livret de jeux sera remis aux enfants pour apprendre en s’amusant !

Les plus grands pourront découvrir le patrimoine du parc de Jean-Marie Morel grâce aux panneaux explicatifs parsemés dans le parc qui retrace l’histoire du domaine.

Nous vous proposons deux espaces de chasses aux œufs adaptées en fonction de l’âge des enfants. A la fin de leur chasse les enfants recevront un sachet de chocolat. Sur réservation : www.arcelot.com Château d’Arcelot 2 Rue de Champs Rose Arceau

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Arceau, Côte-d'Or Autres Lieu Arceau Adresse Château d'Arcelot 2 Rue de Champs Rose Ville Arceau lieuville Château d'Arcelot 2 Rue de Champs Rose Arceau Departement Côte-d'Or

Arceau Arceau Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arceau/

Chasse aux oeufs dans le parc du château d’Arcelot Arceau 2022-04-18 was last modified: by Chasse aux oeufs dans le parc du château d’Arcelot Arceau Arceau 18 avril 2022 Arceau Côte-d'Or

Arceau Côte-d'Or