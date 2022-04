Chasse aux oeufs Coulonges-sur-l’Autize Coulonges-sur-l'Autize Catégories d’évènement: 79160

Coulonges-sur-l’Autize 79160 Coulonges-sur-l’Autize Une chasse aux œufs est organisée par l’Association la Mall’O Doudous, le samedi 16 avril 2022 à partir de 10h30, parc du Château, pour les enfants de 3 à 10 ans, pensez à amener votre panier ou votre boîte à œufs.

Tarifs : 4 €

Départ à 10h30 pour les 3-6 ans.

départ à 11h00 pour les 7-10 ans

+33 6 14 62 54 65

