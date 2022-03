CHASSE AUX OEUFS Contz-les-Bains Contz-les-Bains Catégories d’évènement: Contz-les-Bains

Moselle

CHASSE AUX OEUFS Contz-les-Bains, 16 avril 2022, Contz-les-Bains.

2022-04-16 14:00:00 – 2022-04-16 17:30:00

Contz-les-Bains Moselle Contz-les-Bains EUR Pour le plaisir des petits, l’ASSE Haute-Kontz et Contz-les-Bains organise une chasse aux œufs. En fonction de l’âge des enfants, deux parcours sont proposés : un pour les 2-6 ans et un autre pour les plus de 7 ans. Sur inscription, les enfants munis de leurs petits paniers ou sacs, partent à la recherche des œufs. asse.hautekontz.contz@gmail.com +33 6 31 79 83 76 https://www.facebook.com/ASSE-de-Haute-Kontz-et-Contz-les-Bains-1245056125516620/ rue du Stade Stade – Mille Clubs Contz-les-Bains

