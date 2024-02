Chasse aux oeufs Rue des Griottons Cluny, dimanche 24 mars 2024.

Chasse aux oeufs Rue des Griottons Cluny Saône-et-Loire

Le Sou des école publiques de Cluny organise une chasse aux œufs

Deux euros le permis de chasse, chocolats offerts

Jeux et animations gratuites, et pleins d’autres surprises à découvrir

Buvette et petite restauration sur place 2 2 EUR.

Début : 2024-03-24 10:00:00

fin : 2024-03-24 15:00:00

Rue des Griottons Camping municipal

Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté larecrecluny@gmail.com

