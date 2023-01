Chasse aux oeufs Chemillé-sur-Indrois Chemillé-sur-Indrois Chemillé-sur-Indrois Catégories d’Évènement: Chemillé-sur-Indrois

Indre-et-Loire

Chasse aux oeufs Chemillé-sur-Indrois, 9 avril 2023

2023-04-09 10:00:00 – 2023-04-09 11:30:00

Chemillé-sur-Indrois
Indre-et-Loire
2 EUR

La poule a disparu ! Viens aider Isidore à la retrouver… sinon, les travaux ne seront pas terminés !

Parcours-jeu en 6 étapes, à partir de 6 ans. Durée : environ 1h.

Parcours-jeu en 6 étapes, à partir de 6 ans. Durée : environ 1h. La poule a disparu ! Viens aider Isidore à la retrouver… sinon, les travaux ne seront pas terminés !

intermedes.centre@gmail.com +33 6 07 45 39 07 http://www.intermedes-mediation-culturelle.fr/

