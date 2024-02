Chasse aux œufs Abbaye de Chéhéry Chatel-Chéhéry, dimanche 31 mars 2024.

Chasse aux œufs Abbaye de Chéhéry Chatel-Chéhéry Ardennes

Suite au succès de la chasse aux œufs de l’année dernière, rendez-vous à l’Abbaye pour le dimanche de Pâques 2024 ! Les enfants pourront rechercher les œufs dans le Parc et gagner un paquet de chocolat! Passez un moment convivial en famille et venez découvrir (ou redécouvrir) l’Abbaye de Chéhéry le dimanche 31 mars, entre 14 heures et 17 heures 30.

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31

fin : 2024-03-31

Abbaye de Chéhéry Abé de Chéhéry

Chatel-Chéhéry 08250 Ardennes Grand Est

L’événement Chasse aux œufs Chatel-Chéhéry a été mis à jour le 2024-02-06 par Ardennes Tourisme