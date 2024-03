CHASSE AUX OEUFS CHÂTEAU DE TERMES Termes, lundi 1 avril 2024.

CHASSE AUX OEUFS CHÂTEAU DE TERMES Termes Aude

La chasse aux œufs 2024 au château de Termes se tiendra sur les deux jours !

Comme d’habitude, bienvenue aux plus petits, aux petits, et aux grands petits ! Les tarifs habituels s’appliquent, sans inflation ni supplément.

Le principe est inchangé vous ramassez les petits cailloux de couleur… et au retour à l’accueil, nous récompensons la cueillette avec une dose équitable de vrai chocolat !

2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 10:00:00

fin : 2024-04-01 18:00:00

Camin d’al Castel

Termes 11330 Aude Occitanie

L’événement CHASSE AUX OEUFS CHÂTEAU DE TERMES Termes a été mis à jour le 2024-03-26 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11