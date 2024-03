CHASSE AUX OEUFS CHÂTEAU DE TERMES Termes, dimanche 31 mars 2024.

CHASSE AUX OEUFS CHÂTEAU DE TERMES Termes Aude

La chasse aux œufs 2024 au château de Termes se tiendra sur les deux jours !

Comme d’habitude, bienvenue aux plus petits, aux petits, et aux grands petits ! Les tarifs habituels s’appliquent, sans inflation ni supplément.

Le principe est inchangé vous ramassez les petits cailloux de couleur… et au retour à l’accueil, nous récompensons la cueillette avec une dose équitable de vrai chocolat !

2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 10:00:00

fin : 2024-03-31 18:00:00

Camin d’al Castel

Termes 11330 Aude Occitanie

L’événement CHASSE AUX OEUFS CHÂTEAU DE TERMES Termes a été mis à jour le 2024-03-26 par A.D.T. de l’Aude / OT Corbières-Minervois