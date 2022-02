Chasse aux oeufs Château de Lagrange Manom Catégories d’évènement: Manom

Le château de la Grange vous donne rendez-vous dans son jardin des Prairiales lundi 18 avril, de 10h à 12h et de 14h à 16h30, pour une grande chasse aux œufs de Pâques ! La mission des enfants : retrouver 6 des 5000 œufs colorés, cachés dans les sous-bois, pour se voir offrir un chocolat. Les plus attentifs trouveront peut-être un œuf doré qui leur donnera droit à un cadeau surprise ! Les enfants, amenez avec vous un petit panier ou une boite à œufs vide pour ne pas semer derrière vous les œufs que vous aurez trouvés! Tarifs et conditions de vente : Enfants : 8.50 euros. Gratuit pour les accompagnateurs. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte responsable. Visite libre du château proposée. Vente des billets le jour même en boutique. Il n’y a pas besoin de réservations. Photo Stéphane Thévenin.

