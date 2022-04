Chasse aux œufs Charroux Charroux Catégories d’évènement: Allier

Charroux

Chasse aux œufs Charroux, 10 avril 2022, Charroux. Chasse aux œufs Charroux

2022-04-10 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-10 17:00:00 17:00:00

Charroux Allier Charroux Aidez nos Lapins à retrouver leurs œufs de Pâques en Chocolat. 2 parcours de chasse au trésor en fonction de l’âge. Un goûter sera offert aux participants. amicaledesecoles.rpi@gmail.com Charroux

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Charroux Autres Lieu Charroux Adresse Ville Charroux lieuville Charroux Departement Allier

Charroux Charroux Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/charroux/

Chasse aux œufs Charroux 2022-04-10 was last modified: by Chasse aux œufs Charroux Charroux 10 avril 2022 Allier Charroux

Charroux Allier