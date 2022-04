Chasse aux oeufs Champlitte, 20 avril 2022, Champlitte.

Chasse aux oeufs Champlitte

2022-04-20 14:00:00 – 2022-04-20 18:00:00

Champlitte Haute-Saône Champlitte

EUR La traditionnelle chasse aux œufs revient au musée des Arts & Traditions Populaires

pour le bonheur des papilles de toute la famille ! Spectacle de danse “Tchoco” avec la compagnie Hervé Gil, à 15 h, conseillé dès 6 ans, sur réservation. Jeu de piste adaptés pour les 4/6 ans et les 7/10 ans et jeu “devinez le poids de l’incroyable sculpture en chocolat” et gagnez son double chocolaté !

+33 3 84 95 76 50

