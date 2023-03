Chasse aux oeufs Chamalières-sur-Loire Catégories d’Évènement: Chamalières-sur-Loire

Haute-Loire

Chasse aux oeufs, 8 avril 2023, Chamalières-sur-Loire . Chasse aux oeufs Centre-bourg Chamalières-sur-Loire Haute-Loire

2023-04-08 14:00:00 14:00:00 – 2023-04-08 Chamalières-sur-Loire

Haute-Loire Le Sou des écoles organise une chasse aux œufs pour les enfants à partir de 14h. soudesecoles.cham43800@gmail.com +33 6 71 14 56 72 Chamalières-sur-Loire

