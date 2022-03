CHASSE AUX OEUFS Casson Casson Catégories d’évènement: CASSON

Casson Loire-Atlantique Chasse aux œufs organisée dans l’entrée principale du château du Plessis, pour les enfants de maternelle et primaire des écoles de Casson accompagnés d’un adulte au moins.

Différents départs en fonction de l’âge des enfants.

Tous les œufs récupérés par les enfants seront partagés à la fin de la chasse. Le comité des fêtes organise pour la première édition sa chasse aux œufs. cdfcasson@gmail.com https://cdfcasson.wixsite.com/accueil?fbclid=IwAR19cJydVcCBn5OVMzx_Onz5I4xs5kHM-9qyCjUGh-WOgUMo6J3qD5TFqy4 Chasse aux œufs organisée dans l’entrée principale du château du Plessis, pour les enfants de maternelle et primaire des écoles de Casson accompagnés d’un adulte au moins.

