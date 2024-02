Chasse aux œufs – Bois Pierrot Le Bois Pierrot 44350 St molf St molf, samedi 6 avril 2024.

Chasse aux œufs – Bois Pierrot Une chasse réservée aux enfants ! Début de la « chasse » à partir de 10h avec 4 passages : de 10h à 10h30 pour les enfants de moins de 3 ans de 10h30 à 11h pour les enfants de 3 à 5 ans de … Samedi 6 avril, 10h00 Le Bois Pierrot 44350 St molf Gratuit: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T12:00:00+02:00

Une chasse réservée aux enfants !

Début de la « chasse » à partir de 10h avec 4 passages :

de 10h à 10h30 pour les enfants de moins de 3 ans

de 10h30 à 11h pour les enfants de 3 à 5 ans

de 11h à 11h30 pour les enfants de 6 à 8 ans

de 11h30 à 12h pour les enfants de plus de 8 ans

Sans inscription, entrée gratuite

Organisateur : Service enfance au 02 40 62 58 43

Le Bois Pierrot 44350 St molf Le Bois Pierrot 44350 St molf St molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 62 50 77 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@saintmolf.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.mairie-saint-molf.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/chasse-aux-oeufs-bois-pierrot-st-molf.html »}]

FAMILLE JEUNESSE