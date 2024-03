Chasse aux oeufs Bois d’Arcy Bois-d’Arcy, samedi 30 mars 2024.

Chasse aux oeufs La chasse aux oeufs revient à Bois d’Arcy Samedi 30 mars, 10h00 Bois d’Arcy Sur inscription

À l’occasion du week-end de Pâques, la Ville de Bois d’Arcy organise dans les squares Charles de Gaulle et Calmette & Guerin une grande chasse aux œufs, samedi 30 mars, pour les enfants âgés de 3 à 11 ans, résidents et/ ou scolarisés sur la commune.

Plusieurs créneaux sont proposés, accueil des participants 15 minutes avant chaque départ.

SEULS LES ENFANTS DOIVENT ÊTRE MUNIS D’UN BILLET.

Les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents ou d’un tiers désigné, dans la limite de 2 accompagnateurs pour des raisons de sécurité et de circulation.

Pour rappel, les animaux ne sont pas acceptés dans l’enceinte des 2 parcs.

Bois d'Arcy 2 avenue paul vaillant couturier, 78390 Bois d'Arcy Bois-d'Arcy 78390 Yvelines Île-de-France

