Chasse aux oeufs Esplanade du château (parc) Bidache, lundi 1 avril 2024.

A partir de 15h, sur l’esplanade du château pour les moins de 6 ans. Pour les plus grands, sur l’esplanade et dans le village.

Jeux en bois, ventes de pâtisseries et buvette. 0 0 EUR.

Début : 2024-04-01

fin : 2024-04-01

Esplanade du château (parc) Allée de Gramont

Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine levillagesanime@gmail.com

