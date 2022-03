Chasse aux oeufs Bidache, 18 avril 2022, Bidache.

Chasse aux oeufs Esplanade du château (parc) Allée de Gramont Bidache

2022-04-18 – 2022-04-18 Esplanade du château (parc) Allée de Gramont

Bidache Pyrénées-Atlantiques Bidache

EUR 0 0 A partir de 15h, sur l’esplanade du château pour les moins de 6 ans. Pour les plus grands sur l’esplanade et dans le village.

Jeux en bois, ventes de pâtisseries et de boissons chaudes.

A partir de 15h, sur l’esplanade du château pour les moins de 6 ans. Pour les plus grands sur l’esplanade et dans le village.

Jeux en bois, ventes de pâtisseries et de boissons chaudes.

+33 5 59 56 03 49

A partir de 15h, sur l’esplanade du château pour les moins de 6 ans. Pour les plus grands sur l’esplanade et dans le village.

Jeux en bois, ventes de pâtisseries et de boissons chaudes.

Pixabay

Esplanade du château (parc) Allée de Gramont Bidache

dernière mise à jour : 2022-03-18 par