Chasse aux œufs Pointe du Millier Beuzec-Cap-Sizun, dimanche 31 mars 2024.

Chasse aux œufs Pointe du Millier Beuzec-Cap-Sizun Finistère

Chasse aux œufs au Moulin de Keriolet le dimanche de Pâques ! Les korrigans ont caché des galets dans la vallée à vous de les retrouver pour venir les échanger contre du chocolat (0,50€/œuf)! Animation ouverte à tous à partir de 10h et jusqu’à épuisement du stock d’œufs.

Visite du moulin et ventes de farine, de pain et de fouées en parallèle !

En partenariat avec l’AAJCB. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 10:00:00

fin : 2024-03-31 18:00:00

Pointe du Millier Moulin de Keriolet

Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne Carmenlameuniere@hotmail.com

