Chasse aux Oeufs Barbières Barbières Catégories d’évènement: Barbières

Drôme

Chasse aux Oeufs Barbières, 8 mai 2022, Barbières. Chasse aux Oeufs Place de la Mairie 25 rue de la Bise Barbières

2022-05-08 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-08 18:00:00 18:00:00 Place de la Mairie 25 rue de la Bise

Barbières Drôme Venez retrouver les œufs volés par la tribu des Pélafols. Ils ont été dispersés dans le village. Rdv à 15h devant la Mairie de Barbières, dimanche 8 mai. Inscription fortement conseillée : les.barbillons@gmail.com. les.barbillons@gmail.com +33 6 49 11 70 53 Place de la Mairie 25 rue de la Bise Barbières

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Barbières, Drôme Autres Lieu Barbières Adresse Place de la Mairie 25 rue de la Bise Ville Barbières lieuville Place de la Mairie 25 rue de la Bise Barbières Departement Drôme

Barbières Barbières Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barbieres/

Chasse aux Oeufs Barbières 2022-05-08 was last modified: by Chasse aux Oeufs Barbières Barbières 8 mai 2022 Barbières Drôme

Barbières Drôme