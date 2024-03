Chasse aux oeufs avec les Ânes des Hauts du Perche Copie MARCHAINVILLE Longny les Villages, dimanche 31 mars 2024.

Chasse aux oeufs avec les Ânes des Hauts du Perche Copie MARCHAINVILLE Longny les Villages Orne

Pour le bonheur des enfants qui avaient adoré l’an dernier, les Anes des Hauts du Perche vous propose une après-midi chasse aux œufs avec rencontre avec les ânes, atelier créatif, gouter et remise de chocolats. Tarif 7€ par enfant. En supplément maquillage pour enfant et buvette.

Fin des inscriptions le 25 mars

Accueil limité à 20 enfants alors dépêchez vous de réserver la place de vos enfants

Pour le bonheur des enfants qui avaient adoré l’an dernier, les Anes des Hauts du Perche vous propose une après-midi chasse aux œufs avec rencontre avec les ânes, atelier créatif, gouter et remise de chocolats. Tarif 7€ par enfant. En supplément maquillage pour enfant et buvette.

Fin des inscriptions le 25 mars

Accueil limité à 20 enfants alors dépêchez vous de réserver la place de vos enfants .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 14:00:00

fin : 2024-03-31 17:00:00

MARCHAINVILLE 4, La Béchardière

Longny les Villages 61290 Orne Normandie lesanes.duperche@gmail.com

L’événement Chasse aux oeufs avec les Ânes des Hauts du Perche Copie Longny les Villages a été mis à jour le 2024-03-05 par Office de Touisme des Hauts du Perche