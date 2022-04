Chasse aux oeufs avec la visite des autruches Courlay Courlay Catégories d’évènement: Courlay

Courlay Deux-Sèvres Courlay EUR Les cloches passent à la ferme des autruches cette année !

La chasse aux œufs est ouverte avec la visite des autruches à partir du 13 avril 2022 !

Cherchez les œufs dans la ferme des autruches afin de résoudre votre énigme. Un moment amusant à passer en famille au sein d’animaux atypiques.

