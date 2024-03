Chasse aux oeufs aux Jardins Panoramiques de Limeuil Place des Fosses Limeuil, dimanche 31 mars 2024.

Chasse aux oeufs aux Jardins Panoramiques de Limeuil Place des Fosses Limeuil Dordogne

Le printemps se fête avec la traditionnelle chasse le week-end de Pâques, retrouvez les œufs cachés par les jardiniers et vous serez récompensé! Profitez d’un temps en famille autour de l’atelier œuf Magique.

Résolvez l’intrigue du jeu de piste spécial Pâques, à partir de 6 ans.

Participez à la chasse aux trésor de Pâques des Jardins Panoramiques de Limeuil et repartez avec une récompense !

Découvrez l’atelier Œuf Magique ! Décorez à la peinture naturelle du papier et réalisez votre œuf en terre & argile avec des graines. Repartez avec votre œuf magique emballé de votre beau papier, regardez-le éclore et donner naissance à une jolie fleur !

Résolvez l’Enquête Spéciale Pâques Aidez Jack le Lapin à retrouver la plante remède !

Prenez le temps de jouer avec nos Jeux Géants et notre Escape Game Garden une enquête à ciel ouvert ! 9.5 9.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 10:00:00

fin : 2024-04-01 18:00:00

Place des Fosses Jardins Panoramiques de Limeuil

Limeuil 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

