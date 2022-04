Chasse aux oeufs aux Jardins de Coppélia Pennedepie, 17 avril 2022, Pennedepie.

Chasse aux oeufs aux Jardins de Coppélia Pennedepie

2022-04-17 – 2022-04-17

Pennedepie Calvados

Et si vous veniez vivre un moment magique en famille pour Pâques ?

Profitez des 7 hectares de pommeraie et découvrez un programme qui va vous plonger dans un univers fantastique :

Déjeuner “tout chocolat” en 4 plats au restaurant “Le Capucine” réalisé par notre Chef Damien Fremont et toute son équipe.

Chasse aux œufs de Pâques sur le thème de “Alice aux Pays des Merveilles” suivie d’un goûter. Une enquête familiale dans les jardins de l’établissement aux couleurs de la “Reine de cœur” ou du “Chat de Cheshire” avec 6 animateurs qui vous proposeront des épreuves vous permettant de vous évader sur le temps de l’animation. Les compétences des petits comme des grands seront mises à l’épreuves dans une enquête qui tiendra en haleine un public de tout âge ! A partir de 15h et suivi d’un goûter.

hello@jardins-coppelia.com +33 9 85 60 23 00

