2022-04-16 – 2022-04-18

Les 16, 17 et 18 avril , les enfants pourront s'en donner à coeur joie à la recherche d'oeufs en chocolat ! En compagnie de nos animatrices, ils élucideront des énigmes disséminées dans les jardins pour retrouver les paniers d'œufs cachés dans les recoins de la Forêt Enchantée, du Chemin du Petit Poucet, du Labyrinthe d'Alice ou encore du Jardin Secret….. Tarifs : entrée (+ 3,50 €/enfant).

info@chateaudurivau.com +33 2 47 95 77 47 https://www.chateaudurivau.com/fr/

